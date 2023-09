La représentante du Secrétariat de l'UIP, Mme Zeina Hilal lors de la conférence de presse.



Hanoï (VNA) - En tant que membre actif et responsable de l' Union interparlementaire (UIP), l'Assemblée nationale du Vietnam va accueillir la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, à Hanoï. Il s'agit de la seule activité étrangère multilatérale importante organisée par l'Assemblée nationale du Vietnam cette année. La conférence va s’ouvrir officiellement le 15 septembre au Centre national des congrès de Hanoï.L'organisation de cet événement ayant pour thème « Le rôle des jeunes dans la promotion de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable à travers la transformation numérique et à l'innovation » contribue à affirmer la participation active, responsable et proactive du Vietnam à l'UIP - la plus grande organisation interparlementaire au monde et montre aussi l'attention et la préoccupation du Vietnam envers la jeunesse et les problèmes mondiaux actuels de la jeunesse.La conférence contribuera à promouvoir les intérêts du Vietnam à travers le canal du Parlement et de l'Assemblée nationale, en répondant aux exigences de développement et aux tendances de développement de la nouvelle période, notamment la transformation numérique, l'innovation et le développement durable, en diffusant largement auprès des amis internationaux l’homme, la nature et la culture du Vietnam, sa politique étrangère et ses réalisations obtenues en matière de développement socio-économique. C'est une opportunité de renforcer les relations diplomatiques entre le Vietnam et de nombreux partenaires importants, notamment les parlementaires et les jeunes dirigeants des pays ; de profiter le soutien de l’UIP et des parlements membres à la cause de l’édification, de la défense et du développement du pays.Partageant avec la presse nationale et internationale avant la conférence, la représentante du Secrétariat de l'UIP, Mme Zeina Hilal, a exprimé son appréciation et ses impressions devant le rôle d'hôte de l'Assemblée nationale du Vietnam dans la préparation de la conférence.Selon Mme Zeina Hilal, l'Assemblée nationale du Vietnam a non seulement démontré un rôle actif, responsable et professionnel dans l'organisation de la conférence, mais a également démontré un rôle de leader et d'orientation dans les efforts visant à promouvoir l'autonomisation des jeunes. Cela se reflète dans le nombre très élevé de délégués internationaux inscrits pour assister à l’événement de cette année, avec plus de 300 personnes.La 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires est un témoignage des relations et de la coopération étroite entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l' UIP Mme Zeina Hilal a hautement apprécié l’introduction efficace du sujet de la conférence dans les séances de discussion. Elle s'est dite convaincue que le Vietnam organiserait avec succès cette conférence. - VNA