L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, s'exprime à la réunion. Photo: VNA



New York (VNA) - En tant que membre de l’ASEAN et du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour la période 2023-2025, le Vietnam continuera à travailler en étroite collaboration avec l’ASEAN et la communauté internationale pour aider le Myanmar à surmonter ses difficultés, à stimuler le dialogue, à améliorer la compréhension et à réduire les différences entre les parties prenantes, a déclaré l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies.



Lors d’une réunion de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU), le 16 mars à New York, aux États-Unis, l’ambassadeur Dang Hoang Giang a exprimé les préoccupations du Vietnam concernant la situation au Myanmar, qui n’a présenté aucun signe d’amélioration depuis plus de deux ans, entraînant une économie dévastée, une crise humanitaire grave avec d'énormes impacts sur les femmes et les enfants.

Dans ce contexte, le Vietnam souligne la condition préalable selon laquelle toutes les parties concernées doivent faire preuve d’un maximum de retenue, mettre fin à la violence et engager un processus de dialogue significatif et inclusif pour parvenir à une solution pacifique et durable, conformément à la volonté et aux intérêts du peuple birman, a-t-il affirmé.

Le Vietnam appelle toutes les parties à mettre en œuvre pleinement et efficacement le consensus en cinq points adopté par les dirigeants de l’ASEAN, assurant l’accès humanitaire à la santé pour tous et le respect du droit international humanitaire, en particulier la protection des civils.

Concernant le rôle de l’ASEAN, le Vietnam salue les efforts de l’Indonésie, président tournant de l’ASEAN en 2023, et soutient la coopération étroite entre l’ONU et l’ASEAN pour accélérer le règlement de la question du Myanmar, dont la coopération entre les deux envoyés spéciaux de l’ONU et de l’ASEAN, entre le Centre de coordination de l’ASEAN pour l'assistance humanitaire à la gestion des catastrophes (Centre AHA) et les agences des Nations Unies chargées de l’aide humanitaire.

Le Vietnam appelle la communauté internationale à soutenir les efforts de l’ASEAN, à promouvoir le dialogue et la réconciliation sur la base du respect de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du Myanmar.

En outre, le pays exhorte à redoubler d’efforts pour s’attaquer aux causes de la situation des réfugiés Rohingyas de l’État de Rakkhine, tout en créant des conditions favorables pour qu'ils rentrent chez eux en toute sécurité et dans un esprit de volontariat, et réintègrent leur communauté, a-t-il dit l’ambassadeur Dang Hoang Giang. -VNA