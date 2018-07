Le Premier ministre Xuan Phuc (droite) et le maire de la ville américaine de Los Angeles, Eric Garcetti. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam considère les Etats-Unis comme l'un de ses partenaires de premier plan et souhaite rehausser les relations bilatérales de partenariat intégral à un niveau plus efficace, pour l’intérêt des deux peuples, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement en Asie-Pacifique.

C'est ce qu'a déclaré Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc lors de sa rencontre le 28 juillet à Hanoi avec le maire de la ville américaine de Los Angeles, Eric Garcetti. Il a souligné la fructueuse coopération commerciale entre les deux pays, qui s'est traduite par l'augmentation des exportations américaines vers le Vietnam.

Au cours du 1er semestre, les exportations américaines au Vietnam ont bondi de 19% en glissement annuel, a-t-il expliqué, ajoutant que les compagnies aériennes vietnamiennes ont acheté un grand nombre d'avions américains.

Après avoir affirmé que la Californie est l'un des premiers Etats américains partenaires du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc a déclaré qu'il existe de grands potentiels pour renforcer la coopération entre les deux parties dans l'économie, le commerce et l'investissement.

Pour sa part, Eric Garcetti a souligné les réalisations socio-économiques du Vietnam et a indiqué que sa visite visait à promouvoir l'investissement et les activités commerciales, ainsi qu'à accélérer l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre le Vietnam et Los Angeles, et du bureau du Service du commerce du Vietnam dans cette ville américaine.

Il a exprimé sa confiance que ces projets faciliteront le déplacement des touristes vietnamiens à Los Angeles et vice versa.

Nguyen Xuan Phuc a proposé que les compagnies américaines, dont celles d'origine vietnamienne, incitent l’administration américaine à reconnaître au plus tôt le statut d'économie de marché du Vietnam, à ouvrir davantage les portes aux marchandises vietnamiennes et à réduire les barrières commerciales et non commerciales.

Il a réitéré la politique constante du Vietnam de considérer la communauté des Vietnamiens d’outre-mer comme une partie inséparable de la nation.

Il a demandé que l'État de Californie, Los Angeles et le comité d'Orange, où résident un grand nombre de citoyens d'origine vietnamienne, offrent des conditions optimales à cette communauté.

Enfin, il a appelé des investisseurs américains à intensifier leurs affaires au Vietnam et s'est engagé de favoriser au maximum leurs activités.-VNA