Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite), l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Bezdetko (centre) et le président du Conseil d'administration du groupe russe NOVATEK (gauche). Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam considère toujours la Russie comme l'une des priorités dans sa politique étrangère ; souhaitant renforcer l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral avec le pays, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le chef du gouvernement vietnamien a reçu mardi 3 août à Hanoï l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Bezdetko, qui est venu le saluer. La réception a vu aussi la présence du président du Conseil d'administration du groupe russe NOVATEK.

M. Chinh a souligné que le gouvernement, ministères et secteurs vietnamiens soutiendraient et créeraient des conditions favorables pour que l'ambassadeur termine avec succès son mandat au Vietnam.

Il s’est réjoui des bonnes relations entre les deux pays, à travers des contacts à tous les niveaux, régulièrement maintenus, par le biais d'appels téléphoniques ou en ligne. Malgré la pandémie de COVID-19, la coopération économique a continué d’augmenter, avec un commerce bilatéral affiché au cours des 6 premiers mois de 2021 de 2,6 milliards de dollars, en hausse annuelle de 13 %.



Le Premier ministre vietnamien a remercié la Russie et la société NOVATEK pour l’octroi du vaccin Spoutnik V contre le COVID-19 au Vietnam. Il a souhaité que la Russie continue à donner la priorité au soutien du Vietnam en la matière, en accélérant la mise en œuvre des contrats signés pour la fourniture de vaccins anti-COVID-19 au Vietnam cette année ; coopère avec le Vietnam dans le transfert de technologie de production de vaccins et de médicaments anti-COVID-19.



M. Chinh a demandé à l'ambassadeur de se coordonner étroitement avec les ministères et secteurs vietnamiens pour continuer à promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines de la politique, de la défense, de la sécurité, de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la science et de la technologie…

Le Vietnam accueille et crée toujours des conditions favorables aux investisseurs internationaux, dont ceux de Russie, notamment dans les secteurs de l’énergie, du pétrole et du gaz, de la protection de l'environnement, a-t-il affirmé.

L'ambassadeur russe Bezdetko a affirmé que le Vietnam était toujours un partenaire prioritaire de Russie dans la région d’Asie-Pacifique et qu’il fera des efforts pour resserrer les relations entre les deux pays, en particulier face au COVID-19.



Discutant des questions de coopération internationale et régionale, les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement et à se soutenir lors des forums multilatéraux tels que l’ONU, l'ASEAN.



Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l'importance d'assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime ainsi que de résoudre les différends sur la souveraineté, le droit souverain et la juridiction par des mesures pacifiques, conformément à la Charte de l’ONU et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. -VNA