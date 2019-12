Le Vietnam a remporté 8 autres médailles d'or, le 3 décembre, soit la troisième journée de compétition officielle aux SEA Games 30, qui se déroule aux Philippines (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le Vietnam a remporté 8 autres médailles d'or, le 3 décembre, soit la troisième journée de compétition officielle aux SEA Games 30, qui se déroule aux Philippines. Le Vietnam conserve ainsi la deuxième place au classement des SEA Games 30.

Outre l’or, les athlètes vietnamiens ont remporté 7 médailles d’argent et 10 de bronze au cours de la journée.

L’équipe de wushu a connu une journée réussie avec trois médailles d’or: Pham Quoc Khanh en nanquan chez les hommes, Bui Truong Giang (shanshou, 60 kg chez les hommes) et Nguyen Thi Trang (shanshou, 65 kg chez les femmes), avec deux médailles d’argent et quatre bronzes.

Les autres médailles d’or ont été remportées par Hoang Thi Duyen et Pham Thi Hong Thanh (tous deux en haltérophilie féminine), Do Duc Tri (arnis masculin), Vu Thanh An (escrime masculine) et Dang Nam (gymnastique masculine).

Après trois jours de compétition aux SEA Games 30, l’équipe vietnamienne a remporté un total de 75 médailles (23 médailles d’or, 27 médailles d’argent et 25 bronzes). -VNA