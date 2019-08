Bangkok, 26 août (VNA) - Le Vietnam s'emploiera à renforcer l'efficacité de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) au profit des citoyens de la région, a déclaré la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân lors de la première séance plénière de la 40e Assemblée générale de l’AIPA, tenue le 26 août à Bangkok de Thaïlande.

La présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân lors de la première séance plénière de la 40e Assemblée générale de l’AIPA. Photo : VNA

Nguyên Thi Kim Ngân a affirmé qu’en 2020, Hanoi assumera la présidence de l'ASEAN, le membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, en même temps que l’Assemblée nationale du Vietnam assumera la présidence de l’AIPA.

Selon la présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân, la communauté de l'ASEAN est confrontée à des défis de plus en plus complexes, qui obligent les pays membres à réaffirmer les principes et perceptions universellement reconnus, notamment en ce qui concerne les tensions en Mer Orientale.

Elle a également souligné l'importance de renforcer la solidarité et l'unité entre les pays membres, ainsi que de promouvoir les relations avec des partenaires afin de affirmer que le rôle de l’ASEAN est une force motrice à promouvoir le processus de dialogue, de coopération et de développement dans la région.

À cet égard, il a appelé les parlements membres de l'AIPA à continuer de contribuer à la promotion de la communauté de l'ASEAN, qui repose sur la paix, la stabilité, les lois, les intérêts des citoyens et la solidarité.

À cette occasion, elle a suggéré à l'AIPA de continuer à promouvoir le respect du droit international, former et partager les règlements et les normes de conduite de l’ASEAN, tout en renforçant la solidarité et l'unité des pays membres et le rôle central de l'ASEAN dans la structure de sécurité régionale, dont les défis traditionnels et non traditionnels.

En outre, il a appelé à la rénovation des activités de l'AIPA, partenaire important de l'ASEAN dans la construction de la communauté de l’ASEAN.

L'AIPA devrait soutenir les efforts de cette Association régionale pour réaliser sa vision de la communauté à l'horizon 2025 et l’agenda des Nations Unies pour le développement durable jusqu'en 2030, a-t-elle déclaré.

Elle a également proposé que les parlements membres examinent le cadre juridique de leurs pays respectifs afin d'harmoniser les instruments juridiques dans l'intérêt de la consolidation de l'ASEAN.

Après avoir insisté sur la nécessité d'intensifier la coopération en matière d'informatique entre les pays de l'Asie du Sud-Est, Nguyên Thi Kim Ngân a demandé d'intensifier la coopération d'informations au sein de l’ASEAN, dans la région, et dans le monde. - VNA