Le peuple ne doit pas s'inquiéter ni paniquer mais doit suivre sérieusement les directives émises par le ministère de la Santé et les autorités pour unir les forces dans la lutte contre le COVID-19.

Des soldats de l’Armée de la chimie et du Département de la médecine militaire ont pulvérisé un désinfectant le 7 mars pour stériliser les rues Tran Vu et Truc Bach.

Le comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 a envoyé une dépêche officielle urgente aux ministères de la Sécurité publique, et des Communications et des Transports.