La 2e session du Comité national de la transformation numérique a eu lieu fin avril dernier, sous la présidence du Premier ministre Pham Minh Chinh (debout). Photo: VOV



Hanoï (VNA) - Lors de son 13e Congrès national, le Parti communiste vietnamien a décidé d’une transformation numérique générale, dans le but de mettre en place une gouvernance numérique, une économie numérique et une société numérique au Vietnam. Dans la foulée, de nombreuses mesures ont été prises pour accélérer ce processus.



Plus de deux ans après l’approbation, par le Premier ministre, du "Programme national de transformation numérique jusqu’en 2025, avec une vision à l'horizon 2030", le Vietnam a beaucoup progressé. La prise de conscience de l’importance de la transition numérique s’est renforcée, aussi bien chez les pouvoirs publics que chez les entreprises et la population.



Les technologies de l’information nous concernent tous, a affirmé Dô Công Anh, directeur du Département de l'informatisation relevant du ministère de l'Information et de la Communication.



“Il faut renforcer la prise de conscience quant à l’importance de la transformation numérique. Ce processus nécessite non seulement les technologies et l'achat d'équipements technologiques, mais également un perfectionnement institutionnel, une prise de conscience et une bonne capacité d'organisation. Seulement 20% du succès de la transformation numérique provient des technologies. Les 80% restant dépendent de la prise de conscience et de la capacité d’organisation. Pour réussir la transition digitale, il faut une implication de tous les acteurs de la société”, a-t-il souligné.



L'économie numérique joue un rôle de plus en plus important dans l'économie nationale. Le nombre d’entreprises technologiques nouvellement créées a sensiblement augmenté. Certains de leurs produits sont largement utilisés dans le pays. De fil en aiguille, la société numérique prend forme...



C’est le ministère de l'Information et de la Communication qui dirige la transition numérique au Vietnam. Depuis près de trois ans, pour inciter les entreprises technologiques domestiques à fabriquer des produits de qualité facilitant la transformation digitale du pays, ce ministère a créé des prix dont le Prix de technologie numérique «Make in Vietnam» et les prix du concours “Viet Solutions”.



Lors de la cérémonie de lancement du concours Viet Solutions 2022 qui a eu lieu en juillet dernier, le vice-ministre de l'Information et de la Communication Nguyên Huy Dung a souligné que les entreprises technologiques vietnamiennes devaient croire en leur capacité à résoudre de manière optimale les problèmes du pays, avec des solutions créatives et utiles. Il les a appelées à innover davantage pour conquérir le marché domestique.



“Une bonne solution peut changer le classement d'un pays. Le Vietnam possède de nombreuses entreprises technologiques dynamiques et créatives, capables de créer des solutions technologiques innovantes. Le concours Viet Solutions vise à faire entrer chaque industrie et chaque domaine économique dans l’ère du numérique. Il vise également à promouvoir l’image des entreprises technologiques auprès de leur clientèle. Le ministère de l’Information et de la Communication souhaite que les entreprises considèrent ce concours comme une opportunité leur permettant de trouver des solutions aux problèmes de la société et d’accélérer leur développement”, a-t-il déclaré.



En effet, les entreprises technologiques vietnamiennes, qui comprennent mieux que quiconque le marché domestique et la culture locale, peuvent répondre aux besoins des consommateurs vietnamiens. Il y va de leur responsabilité de faire preuve d’innovation et de créativité et d’assimiler le savoir-faire des grandes puissances pour aider le Vietnam à parvenir à l’indépendance technologique, à améliorer sa position dans la chaîne de valeur du monde et à rattraper les pays développés.



Affirmant, lors de la 2e session du Comité national de la transformation numérique tenue fin avril dernier, que la transformation numérique soutenait la reprise économique et le développement durable de notre pays, le Premier ministre Pham Minh Chinh a défini certaines priorités à réaliser.



“Nous devons nous doter d’une pensée innovante et d’une vision stratégique. Nous devons investir massivement dans le perfectionnement institutionnel, la technologie, la formation des ressources humaines et la gouvernance. Il est essentiel d’intensifier les partenariats public-privé dans la transformation numérique. Il est également important de renforcer la sensibilisation auprès de la population et des entreprises pour qu’elles participent plus nombreuses à ce processus. Nous devons continuer d’enrichir nos bases de données, de mettre en œuvre le programme «Citoyens numériques», de favoriser la coopération entre les collectivités locales ainsi que la coopération internationale en matière de transition digitale”, a-t-il martelé.



Le chef du gouvernement a demandé aux ministères concernés et en particulier, aux collectivités locales, de mettre en œuvre rapidement les projets nationaux de transformation numérique, afin d’accélérer le développement de l'économie numérique et de la société numérique et d’appliquer les technologies numériques dans tous les domaines socioéconomiques pour améliorer leur compétitivité.



Au Vietnam, le 10 octobre a été décrété Journée nationale de la transformation numérique. Cette journée a pour objectif de promouvoir la mise en œuvre des projets liés à la transformation numérique, de sensibiliser l'ensemble de la société à l’importance et aux avantages de ce processus et d’impliquer le système politique, les entreprises et toute la population dans la transformation digitale. -VOV/VNA