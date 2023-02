Photo:CPV

Hanoï (VNA) - Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales vient de publier les résultats de l'examen des ménages pauvres et quasi-pauvres en 2022 conformément au seuil de pauvreté multidimensionnelle pour la période 2022 – 2025, à l’échelle nationale.

Ainsi, le taux de pauvreté multidimensionnelle (ménages pauvres et quasi-pauvres) est de 7,52% avec 1.972.767 ménages.

Taux de pauvreté multidimensionnelle par régions: Moyenne et Haute régions du Nord 21,92% avec 701.461 ménages ; delta du fleuve Rouge, 2,45% et 169.566 ménages; Centre septentrional et du littoral du Centre, 10,04% et 571.251 ; Hauts Plateaux du Centre, 15,39% et 236.766; Sud-Est, 0,34% et 15.787; delta du Mékong, 5,73% et 277.936.

Pour l'ensemble du pays, le taux de pauvreté est de 4,03% avec 1.057.374 ménages répartis par régions comme suit: Moyenne et Haute régions du Nord avec 14,23% et 455.271 ménages; delta du fleuve Rouge, 1,00% et 69.239; Centre septentrional et du littoral du Centre, 4,99% et 284.137; Hauts Plateaux du Centre, 8,39% et 129.160; Sud-Est, 0,21% et 9.710; delta du Mékong, 2,26% et 109.767.

Le taux national de ménages quasi-pauvres est de 3,49 % avec un total de 915.274 ménages répartis par région: Moyenne et Haute régions du Nord avec 7,69% avec 246.190 ménages; delta du fleuve Rouge, 1,45% et 100.237; Centre septentrional et du littoral du Centre, 5,05% et 287.114; Hauts Plateaux du Centre, 6,99% et 107.487; Sud-Est, 0,13% et 6.077; delta du Mékong, 3,46% et 168.169.

Ces données serviront de base à la mise en œuvre des politiques de réduction de la pauvreté et de sécurité sociale, et des autres politiques socio-économiques. -CPV/VNA