Hanoi (VNA) – Le Vietnam et la Chine ont terminé troisièmes au concours de création de robots d’Asie-Pacifique (ABU Robocon), qui s’est tenu à Phnom Penh, au Cambodge, le 27 août.

Une équipe en lice à l’ABU Robocon 2023 au Cambodge. Photo : VNA Une équipe en lice à l’ABU Robocon 2023 au Cambodge. Photo : VNA

Le Japon a remporté le grand prix de l’ABU Robocon 2023, suivi par Hong Kong (Chine).



Organisé au stade national Morodok Techno de Phnom Penh, l’événement d’une demi-journée a mis aux prises 14 équipes universitaires du Cambodge, de la Chine, de Hong Kong (Chine), de l’Égypte, de l’Inde, de l’Indonésie, du Japon, de la Malaisie, de la Mongolie, du Népal, du Sri Lanka et de la Thaïlande et du Vietnam.



S’exprimant lors de l’événement, Neth Pheaktra, ministre cambodgien de l’Information, a déclaré que l’événement international offrait aux étudiants universitaires l’occasion de démontrer leurs capacités technologiques, de partager leurs expériences et de montrer leur diversité culturelle.



Il a noté qu’il s’agit du premier événement du genre organisé par le Cambodge, présentant au monde les progrès de la technologie robotique du pays.



Pang Chamnan, directeur de Robocon Cambodge à la Télévision nationale du Cambodge (TVK), qui a co-organisé l’événement avec l’ABU, a déclaré que les thèmes du concours de cette année étaient «Larguer des fleurs sur Angkor Wat» et «Lancer des anneaux dans des poteaux».



En conséquence, une paire de robots est nécessaire pour accomplir une tâche dans un délai donné, et vise à faire progresser les technologies d’ingénierie et de diffusion dans la région et à favoriser les amitiés entre les jeunes partageant les mêmes intérêts.



Également lors de l’événement, le Cambodge a remis le drapeau ABU Robocon au Vietnam, hôte de l’événement en 2024 et multiple vainqueur depuis la première édition lancée en 2002 par l’Union audiovisuelle de l’Asie-Pacifique. – VNA