Hanoi (VNA) - Le Vietnam chérit toujours le partenariat stratégique et la coopération intégrale avec l’Australie, y compris les échanges populaires et la collaboration au niveau local, a déclaré mercredi 2 octobre la vice-présidente de la République, Dang Thi Ngoc Thinh.

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh (à droite) serre la main de la gouverneure Linda Dessau de l’Etat de Victoria, le 2 octobre à Hanoi. Photo: VNA

Recevant la gouverneure Linda Dessau de l’Etat de Victoria, en Australie, la dirigeante vietnamiennne a déclaré que les deux ministères des Affaires étrangères élaborent un plan d’action pour la période 2020-2023 afin de concrétiser leur partenariat stratégique avec la priorité donnée à la coopération entre les localités.L’Etat de Victoria entretient des relations de coopération fructueuses avec les localités vietnamiennes, notamment Hanoi et Ho Chi Minh-Ville, dans les domaines de l’éducation, de la culture et du tourisme, a-t-elle indiqué.Elle a aussi déclaré qu’après la visite de la gouverneure australienne au Vietnam, la coopération entre Victoria, qui abrite de nombreux instituts de formation réputés et de grande qualité comme l’Université de Melbourne et l’Université RMIT, et les localités vietnamiennes et entre universités sera plus prospère.La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a exprimé l’espoir que la gouverneure Linda Dessau encouragera davantage d’entreprises australiennes à venir au Vietnam et a souhaité que Victoria continue à créer des conditions favorables permettant aux ressortissants vietnamiens de vivre et étudier dans cet Etat.La gouverneure Linda Dessau a pour sa part affirmé que les relations bilatérales saines ont fourni une bonne base à l’Etat de Victoria et aux localités vietnamiennes pour renforcer leur coopération étroite et à long terme.L’Etat de Victoria est prêt à travailler avec les localités et les entreprises vietnamiennes dans les domaines de l’éducation, du tourisme, des exportations de produits agricoles, de l’agriculture de haute technologie et de la technologie sportive, a-t-elle ajouté. – VNA