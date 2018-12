Hanoi (VNA) – Le Parti communiste du Vietnam (PCV) et l’Etat vietnamien attachent toujours une grande importance au renforcement des liens avec le Royaume-Uni, a affirmé mardi 4 décembre à Hanoi le membre du Bureau politique Pham Minh Chinh.

Le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et président de la Commission d’organisation du Comité central du PCV, Pham Minh Chinh (à droite) avec le prince britannique Andrew. Photo : VNA



Pham Minh Chinh qui est secrétaire du Comité central du PCV et président de la Commission d’organisation du Comité central du PCV, a fait cette déclaration en recevant le prince britannique Andrew en visite au Vietnam.



Le dirigeant vietnamien a déclaré que la visite du prince représentait une bonne occasion de renforcer les relations bilatérales, en particulier dans les domaines du commerce, de l’investissement et de l’éducation.

Il a espéré que le prince Andrew, avec ses expériences, ses connaissances et son prestige, continuerait à encourager les entreprises britanniques à accroître leurs investissements au Vietnam et à promouvoir leur coopération avec le pays en matière d’entrepreunariat et d’innovation, tout en soutenant la connexion entre les établissements de formation des deux pays afin de répondre à la demande vietnamienne en matière de formation des ressources humaines de qualité.



Pour sa part, le prince Andrew a loué le Vietnam pour ses récentes réalisations importantes, affirmant qu’il poursuivrait ses efforts pour contribuer au renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays de manière intensive et pratique.



Il a également souhaité se coordonner activement avec les organismes vietnamiens compétents afin de concrétiser rapidement des initiatives de coopération, en particulier dans les domaines de l’innovation et de la connectivité de l’éducation et de la formation. -VNA