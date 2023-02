Hanoi (VNA) – L’ambassadrice du Vietnam au Brésil Pham Thi Kim Hoa a déclaré lors d’une récente visite de travail à Goiânia, capitale de l’État de Goiás, au Brésil, que le Vietnam considère toujours le Brésil comme un partenaire important en Amérique du Sud.

L’ambassadrice du Vietnam au Brésil Pham Thi Kim Hoa pose avec les délégués de la Fédération du commerce des biens, des services et du tourisme (Fecomércio). Photo : VNA



En 2022, les échanges commerciaux se sont chiffrés à 6,78 milliards de dollars, et entre le Vietnam et l’État de Goiás, à près de 114 millions de dollars. Les deux parties ont coopéré dans de nombreux domaines tels que la politique, l’économie, l’armée et la culture.



La diplomate vietnamienne qui s’est rendue du 9 au 11 février à Goiânia avec d’autres ambassadeurs des pays membres de l’ASEAN, a souhaité que dans les années à venir, les deux pays continuent de se soutenir dans leur développement socioéconomique et dans les instances internationales.



Le gouverneur de l’État de Goiás, Ronaldo Caiado, a hautement apprécié les réalisations et les contributions de la Communauté de l’ASEAN au monde en général et au Brésil en particulier. Il a salué les échanges commerciaux croissants, notamment agricoles, entre l’ASEAN et Goiás.



Il a souligné que l’État de Goiás est conscient du rôle important de l’ASEAN et du fait qu’une relation plus étroite du Brésil avec les pays de l’ASEAN lui apporterait de nombreuses opportunités.



En 2022, Goiás a exporté 1,23 milliard de dollars de biens vers l’ASEAN, d’où elle a importé 331,35 millions de dollars de biens, soit une augmentation respective de 83% et 15% en glissement annuel. – VNA