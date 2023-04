Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé jeudi 6 avril au vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko que le gouvernement vietnamien chérit toujours l’amitié traditionnelle et la bonne coopération dans l’esprit du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko, à Hanoi, le 6 avril. Photo : VNA

Le Vietnam garde toujours à l’esprit l’aide du peuple russe au peuple vietnamien dans les moments difficiles, s’intéresse à promouvoir une coopération multiforme mutuellement bénéfique, notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement, la science, la technologie, l’éducation, la formation, la culture, le tourisme, le sport pour l’intérêt des deux parties et l’attachement des deux peuples, a-t-il déclaré, saisissant cette occasion pour adresser ses salutations au Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam met constamment en œuvre la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification, est un bon ami, un partenaire fiable des autres pays et un membre responsable de la communauté internationale, pour la paix et l’amitié, la coopération et le développement dans la région et le monde. Le Vietnam ne choisit pas quel camp rallier mais se range aux côtés de la justice et de la raison a-t-il affirmé.

Le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko, en visite officielle au Vietnam où il copréside la 24e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie sur la coopération économique, commerciale et scientifique et technologique, a affirmé que le gouvernement russe considère le Vietnam comme l’un de ses principaux partenaires dans la région.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko, à Hanoi, le 6 avril. Photo : VNA

Il a partagé le point de vue du Vietnam sur le respect du droit international et de la Charte des Nations unies, l’assurance des intérêts des deux parties, exprimant son souhait que les deux parties continuent à maintenir les contacts et les échanges afin de dégager rapidement les obstacles et de proposer des mesures pour déployer leur coopération bilatérale.

Les deux parties ont hautement apprécié les résultats obtenus dans leur coopération bilatérale ces derniers temps avec les relations politiques maintenues, la coopération toujours renforcée dans les domaines traditionnels. Ils ont affirmé que la 24e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie est une occasion favorable pour les deux parties de discuter et de convenir de mesures visant à renforcer davantage la coopération bilatérale, ainsi qu’à créer de nouveaux élans pour la coopération bilatérale.

Le vice-Premier ministre Tchernychenko a également informé le Premier ministre Pham Minh Chinh des principaux résultats de la 24e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie ainsi que du Forum des entreprises Vietnam-Russie organisé en marge de la session avec la participation de près de 200 entreprises des deux des pays.

Vue de la réception, à Hanoi, le 6 avril. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a hautement apprécié les efforts de préparation de la 24e session des ministères et secteurs des deux pays et s’est félicité des résultats de la session, soulignant que les deux parties devraient promouvoir le rôle du mécanisme de coopération du Comité intergouvernemental pour renforcer coopération multiforme entre les deux pays.

Il a ainsi exhorté à augmenter davantage le commercial bilatéral, à élargir la liste des projets d’investissement dans les domaines correspondant aux potentialités et aux besoins des deux parties, à définir de nouvelles orientations de coopération telles que la lutte contre les épidémies, les changements climatiques, les énergie propres et le gouvernement numérique...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé ses remerciements aux dirigeants et au gouvernement russes pour leur intérêt et la création de conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse travailler, vivre et étudier de manière stable en Russie; espérant que la partie russe continuera à prêter attention aux citoyens vietnamiens. – VNA