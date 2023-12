Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung (droite) et un représentant de Samsung. Photo: VNA

Séoul (VNA) - Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a effectué du 19 au 21 décembre une visite de travail en République de Corée pour étudier des expériences sud-coréennes en matière de développement de l’industrie des semi-conducteurs, de l'hydrogène, du gaz naturel liquéfié (GNL) et de l'agriculture verte.Le ministre Nguyen Chi Dung a visité l'usine à Incheon de SK Hynix - le deuxième fabricant mondial de puces mémoires, la plus grande usine d'hydrogène liquide au monde à Incheon, une installation de stockage de GNL d'une capacité annuelle de 10,8 millions de tonnes à Boryeong, la centrale électrique au GNL de 412 MW du groupe SK à Wirye, ainsi que Samsung Digital City à Suwon.Lors des séances de travail avec des responsables de SK et Samsung, le ministre Nguyen Chi Dung a émis son souhait que les groupes sud-coréens partagent leurs expériences et accompagnent le Vietnam dans le développement de l’industrie des semi-conducteurs, de la transformation numérique, des énergies vertes, de l'économie verte et de l'économie circulaire.Il a également proposé à la partie sud-coréenne de continuer à travailler avec le Vietnam pour créer des chaînes de valeur et des écosystèmes de recherche et développement et présenter des produits stratégiques sur le marché international.Le ministre Nguyen Chi Dung a également visité le Marché de Garak, le premier et le plus grand marché de gros agricole en République de Corée, pour étudier des expériences permettant de construire un modèle de distribution efficace, transparent et professionnel au Vietnam.Lors des séances de travail avec des représentants du Réseau d'innovation vietnamien en République de Corée (VINK), le ministre Nguyen Chi Dung a souligné l'engagement du gouvernement vietnamien à créer des conditions favorables aux entreprises sud-coréennes pour mener des activités d'affaires et d'investissement efficaces, durables et à long terme au Vietnam. Le ministre s'est également engagé à toujours accompagner et à aider les entreprises sud-coréennes au Vietnam à lever des obstacles. -VNA