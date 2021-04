Dans la zone agricole de haute technologie dans le district de Cu Chi, Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le développement et l'application de la bio-industrie pour développer une agriculture à haute valeur ajoutée, durable et respectueuse de l'environnement est l'un des objectifs du Projet de développement de l’industrie biologique agricole pour 2030.



Selon ce Projet qui vient d'être approuvé par le Premier ministre, le Vietnam s'efforcera d’avoir un niveau de biotechnologie agricole égal à celui des pays avancés de la région et du monde entier.



Le pays cherchera à maîtriser un certain nombre de biotechnologies de nouvelle génération d'ici 2030, d’augmenter le nombre d'entreprises bio-industrielles dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture d'au moins 30% par rapport à la période 2021-2025.



En outre, le Projet fixe l'objectif de renforcer la formation des ressources humaines pour maîtriser des technologies, recevoir, appliquer et transférer de nouvelles technologies pour répondre aux exigences de l’intégration internationale. -VNA