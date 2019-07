Quatre élèves vietnamiens primés aux Olympiades internationales de chimie 2019.



Hanoï (VNA) - Les quatre élèves vietnamiens participant aux 51es Olympiades internationales de chimie 2019 (IChO), ont tous remporté des médailles, dont deux d'or et deux d'argent, a annoncé le 30 juillet le Département de gestion de la qualité du ministère de l'Éducation et de la Formation.

Les médailles d'or sont revenues à Tran Ba Tan du lycée d'excellence Hanoi-Amsterdam, et Nguyen Van Chi Nguyen du lycée d'excellence Lam Son dans la province de Thanh Hoa (Centre).

Nguyen Dinh Hoang du lycée d'excellence Nguyen Tat Thanh dans la province de Yen Bai (Nord) et Pham Thanh Lam du lycée d'excellence Le Hong Phong dans la province de Nam Dinh (Nord) ont décroché chacun la médaille d'argent.

Notamment, Trân Ba Tan a gagné un score absolu dans la partie pratique, avec une note absolue 40/40 et une note totale de 95,47/100 points, se classe au 4e rang parmi les candidats à ce concours.

Les 51es Olympiades internationales de chimie 2019 se sont déroulées en France, réunissant plus de 300 candidats de 80 pays et territoires. Avec cette performance, la délégation vietnamienne se classe 5e au classement final, après la Chine, la République de Corée, la Russie et les États-Unis. -VNA