Tran Duong Chinh et son enseignant

Hanoï (VNA) - La délégation vietnamienne participant aux Olympiades européennes de physique 2021 a remporté un médaille d'or et une de bronze.

Selon l'Association de physique du Vietnam, les lycéens vietnamiens participant aux Olympiades européennes de physique ont de nouveau obtenu des résultats élevés.

Plus précisément, Tran Duong Chinh, du lycée d’élites Hung Vuong (province de Phu Tho) a gagné la médaille d'or. Il était également l'un des cinq candidats ayant le score le plus élevé à ce concours.

Nguyen Thanh Binh, du lycée d’élites Bac Giang (province de Bac Giang) a obtenu le bronze.

En raison du COVID-19, les Olympiades européennes de physique (EuPhO) 2021 se sont tenues en ligne, réunissant 220 candidats de 46 pays et territoires.

C'est la troisième fois que le Vietnam participait aux EuPhO et la deuxième que des candidats vietnamiens remportaient la médaille d'or. En 2020, ce concours avait également été organisé en ligne et l'équipe vietnamienne avait remporté une médaille d'or, une d'argent et deux de bronze. -CPV/VNA