Une scène de représentation de Vietnamiens en "ao dài" traditionnels. Photo : CVN



Paris (VNA) - La première édition de la Fête du printemps des Francophones a été organisée dimanche 19 février à Bussy-Saint-Georges par l’Association Maison de la Francophonie de la ville. Un programme riche de sons, de couleurs et de saveurs asiatiques, notamment du Vietnam.

Poésies en l’honneur du printemps, ao dài traditionnels, danses populaires de Lam Vong du Laos, de Ram Vong du Cambodge, cithare chinoise, musique indienne… le programme riche de cinq pays asiatiques (Vietnam, Laos, Cambodge, Chine et Inde) a apporté aux spectateurs un dimanche mémorable.

Intitulé Fête du printemps des Francophones, cet évènement est l’initiative de l’Association Maison de la Francophonie de Bussy-Saint-Georges (AMF-BSG).

Le public a pu non seulement écouter des poésies et des chants, admirer des danses, mais aussi visiter une expo-vente de tableaux et de produits artisanaux et déguster des plats asiatiques. Les chants et danses interprétés par les groupes vietnamiens ont laissé une forte impression.

Dans son discours, le maire de Bussy-Saint-Georges, Yann Dubosc, a exprimé son honneur de participé à la fête qui vise à promouvoir le français de par le monde.

"La langue française est devenue un bien commun qui s’entend à Québec, à Bâton-Rouge, à Londres, à Bruxelles, à Genève, à Niamey, à Madagascar et en Asie du Sud-Est. Elle a permis l'unification de certaines nations même si c’est le colonialisme qui l’a introduite dans ces territoires", a-t-il remarqué.

Danse d’un couple de H’mông, une ethnie minoritaire au Vietnam. Photo : VNA



D’après lui, aujourd'hui la langue française est "l'ADN" de nombreuses nations. Elle reste la langue officielle de la diplomatie internationale, des Jeux Olympiques. Elle demeure une langue parlée par de nombreuses élites intellectuelles dans le monde. Plus de 321 millions de personnes à travers 112 pays parlaient la langue de Molière en 2022. "Notre langue est belle et quand je dis notre, je pense à toutes les communautés que nous représentons car le français est notre bien commun. Nous devons protéger ce précieux patrimoine et ce qu’il a permis, à savoir relier les hommes", a affirmé le maire.

Pour sa part, Clément HONG, vice-président de l’AMF, a fait savoir que la Fête du printemps des Francophones 2023, première du genre, visait à présenter la diversité culturelle de cinq pays asiatiques que sont Laos, Cambodge, Chine, Inde et Vietnam.

Créée en mars 2022 à l’occasion de la Semaine internationale de la Francophonie, l’AMF-BSG a pour but de promouvoir la langue française et le développement du français dans le plurilinguisme, de favoriser les échanges sociaux, culturels et sportifs et les valeurs francophones dans la diversité culturelle dans la ville de Bussy-Saint-Georges. -CVN/VNA