Hanoï, 11 juin (VNA)- Le Vietnam montre de forts signes de reprise économique, de sorte qu'une croissance positive du commerce électronique dans le pays indochinois est prévue à l'avenir avec la transformation numérique, selon plusieurs experts.

Photo . VNA

Selon les statistiques de la société de science des données Metric.vn, au premier semestre 2022, le segment des produits dont les prix vont de 200.000 à 5 millions de dongs (8,7 à 217,4 dollars) constitue la plus grande facilité d'achat sur le commerce électronique desplates-formes du pays.

La société estime que le pays rattrape la tendance à devenir le deuxième plus grand marché de commerce électronique de la région de l'Asie du Sud-Est.

Nguyen Van Khoa, PDG du groupe FPT, a estimé que la pandémie de COVID-19 aide les entreprises à réaliser le rôle de la technologie. Avec cet outil puissant, les entreprises peuvent reconstruire toutes leurs activités administratives, opérationnelles et commerciales pour réaliser une percée.

Photo . VNA

Pour sa part, Nguyen Tuan Hong Phuc, directeur général adjoint de KPMG Vietnam, a déclaré que la transformation numérique est l'avenir des entreprises. L'expérience pratique montre que de nombreuses entreprises vietnamiennes qui passent au numérique vont plus loin que d'autres dans le même secteur.

Comme en témoigne, la prise de conscience de la société, des personnes et des entreprises sur la transformation numérique est grandement améliorée, ce qui est dû à de nombreux programmes, promus par des agences étatiques, des organisations professionnelles et aussi aux efforts des entreprises, en particulier des entreprises technologiques.

Il semble irréfutable que la transformation numérique génère des changements sans précédent dans tous les domaines de la vie socio-économique. La route vers la construction d'une économie et d'une société numériques est à un stade de démarrage avec de nombreux défis, mais les entreprises sont toujours solides avec de nombreux projets avec une technologie moderne et avancée, qui méritent confiance et incitations.- VNA