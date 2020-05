Les autorités de Quang Ninh (Nord-Est) se sont réunies lundi et ont réfléchi aux mesures permettant d’augmenter l’indice de compétitivité provinciale (ICP) de la province en 2020.

Une réunion en line a eu lieu le 25 mai entre le ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh et la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international.