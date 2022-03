L'inauguration de la 144e Assemblée générale de l’UIP et des réunions connexes à Bali, en Indonésie. Photo : Balipost

Jakarta (VNA) - Une délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam, conduite par le président de la Commission des affaires étrangères Vu Hai Ha, a participé au Forum des femmes parlementaires et au Forum des jeunes parlementaires de l'UIP, dans le cadre de la 144e Assemblée générale de l’UIP et des réunions connexes à Bali, en Indonésie.

Lors du Forum des femmes parlementaires de l'UIP, tenue le 20 mars, le Vietnam a partagé ses expériences dans l'application des technologies de l'information à l'enseignement et à l'apprentissage en ligne pour assurer un double objectif : protéger la santé des enseignants et des étudiants et assurer la continuité de l’étude.

Le Vietnam a proposé aux pays d’avoir des politiques visant à protéger la santé mentale et physique des femmes ; à sensibiliser aux risques pour les filles participant à des activités en ligne, réduire les écarts numériques entre les sexes et renforcer la sensibilisation et des informations pour réduire les stéréotypes négatifs sur les sexes.

Le même jour, lors du Forum des jeunes parlementaires, le représentant du Vietnam a souligné le rôle et les contributions des jeunes à la promotion des efforts de réponse au changement climatique et a partagé les difficultés et défis pour les jeunes dans leurs actions comme les contraintes financières, la maîtrise technologique, les compétences, les connaissances générales.

Le Vietnam a demandé de renforcer les activités parlementaires en matière de législation, de supervision, d'allocation budgétaire ; de garantir des ressources pour encourager les jeunes, promouvoir la coopération interparlementaire pour partager les expériences et renforcer la participation des jeunes à la réponse au changement climatique.

Le 21 mars, le président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Vu Hai Ha, a rencontré le secrétaire général de l'UIP et le président de l'UIP pour discuter des contenus visant à promouvoir la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'UIP, en particulier le renforcement du rôle de l’organe législatif vietnamien dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable.



Le président et le secrétaire général de l'UIP ont affirmé leur soutien continu au Vietnam, convaincus que le Vietnam continuerait de participer activement et de manière responsable aux activités de l'UIP.

Le chef de la délégation vietnamienne a également eu des rencontres avec les chefs des délégations sud-coréenne, thaïlandaise, cambodgienne, indonésienne et laotienne pour renforcer les relations parlementaires bilatérales et multilatérales, contribuant à une reprise durable après la pandémie et à promouvoir les solutions pour répondre aux changements climatiques. -VNA