Hanoï (VNA)- L'Association d'amitié Vietnam-Cuba (AAVC) a organisé le 8 septembre à Hanoï une cérémonie de remise et de réception de fonds d'une valeur de 17.000 dollars pour aider le peuple cubain à surmonter les difficultés causées par le grave incendie qui s'est produit le mois précédent dans la province de Matanzas.

Photo : bolnews/VNA

Il s'agit du financement issu du don d'une journée de travail de plus d'un millier de fonctionnaires et d'employés de la sociaté par actions médicales de Duc Minh, qui a établi ses relations de coopération depuis plus de 20 ans avec les centres médicaux biologiques de Cuba dans divers domaines, ainsi que la sarl Vaccine Pasteur Da Lat.

S'exprimant lors de l’événement, le vice-président permanent de l'AAVC Nguyen Viet Thao a affirmé que cette activité pratique témoignait de la précieuse solidarité internationale entre le Vietnam et Cuba et constituait également le profond sentiment du peuple vietnamien pour le Parti, l'État et le peuple cubain.



Pour sa part, l'ambassadeur de Cuba à Hanoï, Orlando Nicolás Hernández Guillén, a souligné le bon développement des liens de fraternité et de solidarité entre les deux nations au cours des temps passés, surtout dans les moments difficiles.

Après avoir évoqué les pertes causées par l'explosion du dépôt de carburant dans la province de Matanzas, le diplomate cubain a décrit que le soutien susmentionné à son pays en ce moment est extrêmement précieux.

Selon l'ambassadeur, la coopération économique, commerciale et d'investissement joue un rôle de plus en plus important et constitue un élément indispensable dans les bonnes relations bilatérales traditionnelles.

Le Vietnam et Cuba ont promu leurs relations à une nouvelle échelle, a souligné le diplomate, soulignant que l'aide financière des entreprises vietnamiennes contribue à approfondir davantage les liens bilatéraux.

Pendant ce temps, diverses organisations et individus vietnamiens ont fait de nobles gestes envers le peuple cubain qui éprouve des difficultés après l'incendie susmentionné.

Auparavant, en réponse à l'appel de l'AAVC, le Club des anciens étudiants vietnamiens à Cuba a collecté et remis un don équivalent à un milliard de dongs (48.000 dollars) pour soutenir Cuba. - VNA