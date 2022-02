L’ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang (Centre) lors du séminaire. Photo : VNA



Paris (VNA) - Un séminaire sur le thème "Le Vietnam en l’an 2022" s'est récemment, tenu à Paris avec la participation d'un grand nombre d'amis français et d'intellectuels vietnamiens d'outre-mer. Organisé à l'initiative de Mme Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, présidente de la Section Vietnam de la Société de législation comparée et de la Commission Vietnam du Barreau de Paris, cet évènement est l'occasion pour des amis français et Viêt kiêu de se rencontrer à l’occasion du Nouvel An lunaire et de renouer leurs relations amicales et de coopération après deux ans de restriction à cause du Covid-19.

Prenant la parole à l’évènement, l’ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang, en tant qu’invité d’honneur, a hautement apprécié l’initiative d’organiser cette soirée conviviale pour célébrer le Nouvel An du Tigre d’eau et le printemps, en resserrant les liens entre amis français et vietnamiens. Il a informé ses interlocuteurs de la situation difficile du Vietnam, ainsi que de ses efforts pour lutter contre la pandémie, stabiliser la vie, développer l’économie et s’intégrer au monde. Rappelant la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en novembre 2021 visant à approfondir les relations Vietnam - France, l’ambassadeur a appelé l’engagement davantage des amis français et des intellectuels Việt kiêu dans la consolidation de ces belles relations historiques et exceptionnelles entre le Vietnam et la France.

Des délégués au séminaire sur le thème "Le Vietnam en l’an 2022". Photo : VNA

"Dans la perspective des prochaines Assises de la coopération décentralisée à Hanoi en fin de cette année et du double anniversaire du cinquantenaire des relations diplomatiques et de la décennie du Partenariat stratégique France - Vietnam en 2023, je suis convaincu que vous continuiez à témoigner de votre volonté à prendre part à de nouvelles entreprises pleines d’espoirs et de promesses entre les deux pays", a-t-il affirmé.

Banquet de diversité et d’informations

Sous l’égide de Mme Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, la séance est devenue un banquet printanier de divertissement, riche de connaissances sur des sujets typiques, liés au Vietnam. Des poèmes vietnamiens interprétés par Thê Hùng Diêp, professeur de physique de l’Université Cergy-Pontoise à la prochaine exposition en mars à Nice sur « Hàm Nghi, empereur en exil, artiste à Alger » présentée par son arrière-petite-fille Amandine Dabat, des partages du jeune metteur en scène Viêt kiêu François Bibonne, auteur du documentaire sur la musique classique baptisé "Once upon a bridge in Vietnam" qui a remporté le prix du meilleur court métrage documentaire au Festival de Los Angeles des interviews de 26 personnages vietnamiens recueillis par Benoît de Tréglodé, Directeur de recherches de l’IRSEM pour faire son livre "Vietnamiens, lignes de vie d’un peuple". Du parcours philanthropique de Mme Thien Dao Vu, fondatrice de l’Association de Soutien aux Orphelins du Vietnam aux projets numériques ambitieux de Duc Ha Duong, président cofondateur d’Officience.

Expliquant de la richesse du contenu du séminaire, Mme Thi My Hanh NGO-FOLLIOT a indiqué que "le Vietnam a une diversité culturelle très grande et c’est à travers la peinture, la littérature, la musique qu’on connait le Vietnam et qu’on arrive à appréhender l’âme vietnamienne".

Les interventions présentées au séminaire, même si chacune appartient à un domaine, mais elles sont toutes inspirées du Vietnam et liées au Vietnam. C'est la raison pour laquelle l’amphithéâtre est rempli de spectateurs.

Jean-François Leuret emmène les participants aux aventures dans le son de sa guitare et sur les airs du feu compositeur Trinh Công Son. Photo : VNA



Pour clôturer la séance, Jean-François Leuret, artiste-peintre, en écho à son Mékong natal, a emmené les participants aux aventures dans le son de sa guitare et sur les airs du feu compositeur Trinh Công Son.

La soirée a laissé aux participants de belles impressions, d’espoir et d’impulsion du printemps. Marc Melka, venant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a qualifié ce séminaire "impressionnant". "Je me sens toute la puissance du cœur du peuple vietnamien. Le peuple vietnamien est vraiment un peuple heureux, vivant, dynamique, qui sait rebondir et sortir, a-t-il conclu. - VNA