Hanoi (VNA) - Le Vietnam attache une grande importance aux relations avec l’Allemagne, son principal partenaire en Europe, ainsi qu’avec l’Union européenne (UE), a déclaré jeudi 5 décembre à Hanoi le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh (à droite) et le secrétaire d’État du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, Andreas Michaelis. Photo: VNA

Recevant le secrétaire d’État du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, Andreas Michaelis, le dirigeant vietnamien a salué les résultats de la 5e réunion du Groupe de gestion stratégique Vietnam-Allemagne, avec l’adoption du plan d’action pour la période 2019-2020 et divers accords de coopération dans les domaines de la politique, de la sécurité, de la défense et du travail.Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a déclaré que le partenariat stratégique entre les deux pays a créé une une base solide pour resserrer leurs liens, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.Il a exprimé l’espoir que l’Allemagne, qui joue un rôle de premier plan au sein de l’UE, s’emploiera à pousser la ratification de l’Accord de libre-échange (EVFTA) et de l’Accord sur la protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), contribuant ainsi à faciliter le commerce entre le Vietnam et l’Allemagne, et l’UE en général.Pour sa part, Andreas Michaelis s’est réjoui du partenariat stratégique fructueux entre le Vietnam et l’Allemagne, affirmant ses efforts pour élever les relations à une nouvelle hauteur dans le futur.L’Allemagne soutient les relations entre le Vietnam et l’UE ainsi que la ratification de l’EVFTA et de l’EVIPA, a-t-il déclaré, souhaitant que les deux parties coordonnent leurs activités au sein d’organisations et de forums internationaux, en particulier lorsqu’ils siègent tous les deux en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité de l’ONU en 2020-2021, le Vietnam assumera le rôle de président de l’ASEAN en 2020 et l’Allemagne présidera la présidence de l’UE au cours du second semestre de 2020.Il a également déclaré que l’Allemagne soutient le maintien de l’ordre en Mer Orientale par des mesures pacifiques et dans le respect du droit international. – VNA