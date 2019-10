Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (gauche) et le vice-Premier ministre bulgare Tomislav Donchev. Photo: VNA



Sofia (VNA) – Le Vietnam attache toujours l’importance à l’intensification et au développement des relations d’amitié et de coopération multiforme avec des pays d'Europe centrale et orientale, dont la Bulgarie qui est considéré comme l’un de ses partenaires prioritaires, a déclaré le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh.

Dans le cadre de sa visite du 29 septembre au 2 octobre en Bulgarie, Truong Hoa Binh s’est entretenu le 30 septembre avec le vice-Premier ministre bulgare Tomislav Donchev.

Selon eux, la coopération économique et commerciale a connu un développement positif, mais elle n’a pas encore atteint son plein potentiel. Les échanges bilatéraux n'atteignent en effet que 100 millions de dollars par an.

Pour porter les relations économiques à une nouvelle hauteur, les deux dirigeants ont convenu de tenir dans les meilleurs délais la 24e réunion du comité intergouvernemental Vietnam-Bulgarie sur la coopération économique, de renforcer les activités de promotion du commerce et de l’investissement, de favoriser les liens entre les entreprises des deux pays, notamment dans les secteurs où la Bulgarie a des atouts et dont le Vietnam a besoin, tels que l’agriculture, la chimie pharmaceutique, la technologie de l’information…

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a transmis l’invitation de hauts dirigeants vietnamiens à leurs homologues bulgares d'effectuer des visites au Vietnam à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques des deux pays en 2020.

De son côté, le vice-Premier ministre bulgare Tomislav Donchev a affirmé soutenir l’intensification des relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) ainsi que la ratification de leur accord de libre-échange (EVFTA) et de leur accord de protection des investissements (EVIPA).

Il a apprécié les contributions de la communauté vietnamienne en Bulgare et des près de 4.000 Vietnamiens ayant étudié et travaillé dans ce pays, à l’intensification de l’amitié et de la coopération multiforme bilatérale.

Les deux vice-Premiers ministres ont convenu de dynamiser la coopération bilatérale en matière de culture, de tourisme, de sciences et technologies, d’emploi, de sécurité et de défense.

Il ont également convenu d’accélérer la signature du protocole d’accord de coopération dans l’éducation pour la période 2019-2022, favorisant les échanges d’étudiants, de stagiaires ainsi que le partage d’expériences des universités et instituts de recherches des deux pays.

Discutant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux dirigeants ont affirmé intensifier leur collaboration au sein des forums multilatéraux et organisations internationales.

S’agissant sur la situation en Mer Orientale, ils ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la liberté et de la sécurité de la navigation maritime et aérienne dans cette région ainsi que la nécessité du règlement des différends par des mesures pacifiques sur la base du respect du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982 (UNCLOS 1982).

Le même jour, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a rencontré Lozan Panov, président de la Cour suprême de cassation de Bulgarie.

Les deux parties se sont d’accord sur l’intensification de leur partage d’expériences en matière de réforme juridique et administrative. -VNA