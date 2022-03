L’ambassadeur vietnamien Le Viet Duyen présente ses lettres de créance à la gouverneure générale de la Grenade, Cecile La Grenade. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’ambassadeur vietnamien Le Viet Duyen a présenté le 24 mars ses lettres de créance à la gouverneure générale de la Grenade, Cecile La Grenade.



Lors de la cérémonie, l’ambassadeur Le Viet Duyen a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance au développement de la coopération avec la Grenade. Il s’est engagé à faire de son mieux pour promouvoir les relations bilatérales en tous domaines.



La gouverneure générale de la Grenade a déclaré apprécier les réalisations du Vietnam en termes de développement socio-économique. Elle a émis le souhait de renforcer l’amitié avec le Vietnam et d’exploiter au mieux les potentiels de coopération entre les deux parties dans l’économie, le commerce, l’investissement, l’éducation, la formation professionnelle, l’agriculture et la résilience au changement climatique.



A cette occasion, l’ambassadeur Le Viet Duyen a rencontré le Premier ministre de la Grenade, Keith Mitchell, et le chef de la diplomatie de la Grenade, Oliver Joseph.



Keith Mitchell a déclaré souhaiter que la Grenade et le Vietnam organisent prochainement des activités pour promouvoir leur coopération.



De son côté, Oliver Joseph a souligné l’importance des échanges culturels et entre les deux peuples.



Le diplomate vietnamien a affirmé que l’ambassade du Vietnam coordonnerait étroitement avec les organes compétents des deux parties pour promouvoir les secteurs pleins de potentiels pour la coopération bilatérale.-VNA