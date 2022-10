Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et l’ambassadeur Mohamed Ismail Al-Emadi. Photo : VNA

Hanoï, 26 octobre (VNA)- Le président Nguyen Xuan Phuc a affirmé que son pays attachait de l'importance à la coopération multiforme avec le Qatar lors de la réception de l'ambassadeur sortant de ce pays, Mohamed Ismail Al-Emadi, le 26 octobre à Hanoï.Le président a souligné les contributions du diplomate qatari au cours de son mandat de six ans au Vietnam et a exprimé sa joie du développement positive des relations amicales entre les deux pays. L'année dernière, le commerce bilatéral a atteint plus de 400 millions de dollars.Afin de promouvoir davantage la coopération entre le Vietnam et le Qatar à l'avenir, le président a suggéré que les deux parties coordonnent l'organisation d'activités pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2023.Il a plaidé pour la promotion de l'échange de délégations à tous les niveaux et a suggéré que les entreprises et les fonds d'investissement qatariens augmentent leurs investissements au Vietnam.Les deux parties devraient promouvoir la création rapide du Conseil des entreprises, des activités de promotion des investissements et des forums d'affaires, ainsi que la création de conditions favorables à la coopération dans les secteurs du travail, du pétrole et du gaz, et l'ouverture de vols directs entre les deux pays, a-t-il recommandé.Concernant le mécanisme de coopération, il a proposé que les deux parties organisent prochainement la troisième réunion du Comité intergouvernemental en 2023 pour examiner et renforcer la coopération pour la prochaine période et promouvoir la signature d'accords importants, créant une base juridique pour la coopération en matière maritime, douanes, justice, sécurité, culture et tourisme.Il a exprimé son souhait d'inviter l'émir Tamim bin Hamad Al-Thani du Qatar à se rendre au Vietnam en 2023, à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.Pour sa part, l’ambassadeur Mohamed Ismail Al-Emadi a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens d'avoir créé des conditions favorables au bon accomplissement de sa mission ici, et a promis qu'à n'importe quel poste, il travaillera à promouvoir davantage la coopération multiforme entre les deux pays. - VNA