De nombreuses entreprises vietnamiennes s'intéressent aux nouvelles technologies. Photo: congthuong.vn



Hanoï (VNA) - La révision et l’amélioration des mécanismes, politiques et textes juridiques sur les sciences et les technologies ont été encouragées ces dernières années, afin de faire des sciences et des technologies et de l'innovation le moteur de la croissance économique, augmenter la productivité et la qualité, ainsi que l’efficacité et la compétitivité de l’économie.

En 2020, plus de 20 documents en la matière ont été publiés par le gouvernement, le Premier ministre et le ministre des Sciences et Technologies. Ils se concentrent sur le perfectionnement des mécanismes financiers, la mobilisation d’autres ressources financières que le budget public, l’attraction de personnel hautement qualifié...

Les rigoureuses réformes des mécanismes et politiques ont contribué à améliorer le niveau de développement scientifique et technologique du pays. À ce jour, le Vietnam compte 687 organisations de recherche scientifique et de développement technologique, 236 universités, trois parcs nationaux de haute technologie, 13 zones agricoles de haute technologie, huit zones de technologies de l'information concentrées et près de 67.000 chercheurs.

Les ressources financières pour les sciences et les technologies provenant du budget de l'État sont maintenues à 2% des dépenses annuelles.

En 2021, le ministère des Sciences et Technologies compte se concentrer sur la modification des politiques financières pour ce secteur, en vue de favoriser la recherche, le développement et l'innovation. Une attention particulière sera accordée à la finalisation du projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Loi sur la propriété intellectuelle.

Ces dernières années, la capacité technologique du Vietnam et de ses entreprises ont été renforcées et l’écart en matière d'innovation entre le Vietnam et d’autres pays de la région a été réduit. En 2020, le Vietnam était à la 42e place parmi les pays et économies répertoriés par le classement en matière d'Indice mondial de l'innovation (Global Innovation Index-GII).-VNA