Mme l’ambassadeur Le Thi Tuyet Mai et Teresa Moreira, responsable de la CNUCED. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Lors de la 5e session du Groupe d'experts intergouvernementaux de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), tenue récemment à Genève, Mme l’ambassadeur Le Thi Tuyet Mai, représentante en chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations internationales à Genève, a été élue vice-présidente et rapporteuse de la session et a présidé un certain nombre de réunions.

Les délégués participant à la session, qui s'est tenue en ligne et en présentiel les 5 et 6 juillet, ont partagé leurs points de vue sur la réalisation des renseignements des Nations Unies sur les lois et politiques de protection des consommateurs. Ils ont discuté des défis auxquels sont confrontées les autorités chargées de la protection des consommateurs dans les pays en développement pendant la pandémie de COVID-19.

Ils ont également discuté de la reprise économique après la pandémie ; du renforcement du rôle de la CNUCED dans l'assistance aux organismes de protection des consommateurs et de la coopération entre les pays dans ce domaine.

Dans le cadre de la session, le Groupe de travail de la CNUCED sur l'évaluation volontaire dans ce domaine a présenté un examen des lois et politiques de protection des consommateurs du Chili. À ce jour, l'équipe mène les évaluations pour les pays tels que le Chili, le Pérou, l'Indonésie et le Maroc. -VNA