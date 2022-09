Hanoi (VNA) - Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a décrit le Vietnam comme un facteur important contribuant à la paix et à la stabilité dans la région, ce qui montre le rôle et la position internationaux de plus en plus élevés du pays.

Le président Nguyên Xuân Phuc prend la parole lors du débat de haut niveau de la 76e Assemblée générale des Nations unies. Photo : VNA

Le Vietnam a montré son engagement ferme à s’efforcer d’instaurer la confiance et le dialogue, servant de pont pour rechercher des solutions pacifiques aux conflits dans le monde, a-t-il déclaré, ajoutant que l’accomplissement de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour 2020-2021 est une preuve solide.

Une délégation vietnamienne participe également au 3e Sommet des chefs de police de l’ONU, du 30 août au 3 septembre à New York, pour transmettre le message selon lequel le Vietnam est prêt à rejoindre les missions internationales de maintien de la paix.

Le secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a remercié le Vietnam pour ses contributions actives aux activités de maintien de la paix de l’ONU.

C’est la volonté et le sens aigu des responsabilités lorsqu’il travaille pour la communauté internationale qui a aidé le Vietnam à obtenir des sièges dans d’importantes organisations multilatérales telles que l’UNESCO, le Conseil d'exploitation postale (CEP) de l’Union postale universelle, et la Commission du droit international, a-t-il dit.

Cela a également été une force motrice pour le Vietnam de représenter l’Asie-Pacifique pour postuler à un siège au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025, montrant sa confiance pour assumer d’importantes responsabilités internationales.

Les pays du monde entier ont également hautement apprécié les grandes contributions du Vietnam au développement de l’ASEAN.

Le président Nguyên Xuân Phuc et le ministre de la Défense Phan Van Giang et les officiers de la première équipe du génie et du 4e hôpital de campagne de niveau 2 avant leur départ en mission de maintien de la paix. Photo : VNA

António Guterres a salué la proposition du Vietnam d’élever les relations ASEAN-ONU à une nouvelle hauteur afin de promouvoir davantage l’esprit de multilatéralisme

Commentant les réalisations du Vietnam en matière de relations extérieures, le représentant permanent de la Belgique auprès de l’ONU, l’ambassadeur Philippe Kridelka, a affirmé que le Vietnam a des voix fortes et la confiance du monde, en particulier en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique.

S’exprimant lors d’une cérémonie marquant le 77e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, de nombreux représentants de gouvernements et d’organisations internationales ont exprimé leur appréciation pour la position et la coopération du pays.

Le secrétaire d’État adjoint du ministère hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Stifter Adam, a souligné que le Vietnam est le partenaire le plus important de la Hongrie en Asie du Sud-Est.

La participation active, proactive et responsable du Vietnam sur la scène internationale a montré un nouveau pays confiant et disposé à assumer des responsabilités internationales pour la paix et le développement durable, a déclaré le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc. – VNA