Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung. Photo : VNA





Bangkok (VNA) – Une délégation vietnamienne a participé mardi 30 juillet à Bangkok à des réunions préparatoires de la 20e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN 3 (ASEAN, Chine, Japon, République de Corée) et de la 9e conférence ministérielle des pays participant au Sommet d’Asie de l’Est, prévues le 2 août en Thaïlande.



Ces réunions préparatoires ont regroupé plusieurs hauts officiels des 10 pays membres de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est), de Chine, du Japon, de République de Corée, et des pays participant au Sommet d’Asie de l’Est (EAS). La délégation vietnamienne était conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung.



Les participants ont examiné la mise en oeuvre du Plan de travail de l’ASEAN 3 et du Programme d’action de Manille pour 2018-2022. Ils ont également révisé la rédaction de plusieurs documents de l’ASEAN 3 et de l’EAS, lesquels seront soumis aux Sommets des dirigeants prévus à la fin de l’année. Ils ont en outre discuté de la promotion de la coopération dans divers domaines, tels que la lutte contre la criminalité transnationale, la cybersécurité, la résilience aux catastrophes naturelles, le développement durable...



La 52e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-52) et les conférences connexes ont lieu du 29 juillet au 3 août à Bangkok, avec la participation de représentants de plus de 30 pays.



Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont des activités officielles à partir du soir du 30 juillet. Leur 52e conférence devra avoir lieu demain. -VNA