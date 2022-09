Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam attache une grande importance à la consolidation et au développement de son partenariat de coopération stratégiqueintégral avec la Chine, a déclaré le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan dans un discours enregistré pour féliciter la 73e Fête nationale de la Chine (le 1er octobre 1949 – 2022).Dans ses remarques, le ministre Le Minh Hoan a déclaré que le Vietnam considérait leurs relations comme une priorité absolue dans sa politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification et d'intégration internationale active.Il a profité de l'occasion pour féliciter la Chine pour ses principales réalisations en termes de stabilité macroéconomique et de prévention et de contrôle du COVID-19.Sous la direction du Parti communiste chinois, le peuple chinois continuera à remporter de nombreux nouveaux succès dans l’oeuvre de la réforme, de l'ouverture, de la construction nationale et du développement.Le ministre vietnamien a souhaité que le Vietnam et la Chine intensifient leur coopération dans tous les domaines et développent leur commerce bilatéral de manière équilibrée, saine et durable.Le Minh Hoan a proposé que la Chine facilite le commerce des produits agricoles du Vietnam.Il a également suggéré d'élargir la coopération en matière d'investissement de haute qualité, apportant ainsi des avantages pratiques aux deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.- VNA