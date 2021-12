New York, 28 décembre (VNA) – Le Vietnam a apporté une contribution précieuse en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a déclaré la représentante permanente du Royaume-Uni auprès des Nations Unies, l'ambassadrice Barbara Woodward, dans une interview accordée aux correspondants de l'Agence vietnamienne d’Information à l'ONU.

Le président Nguyen Xuan Phuc prend la parole lors de la discussion de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le changement climatique. Photo: VNA

La diplomate britannique a déclaré que 2021 avait été une année de grands défis transnationaux, tels que le COVID-19, le changement climatique et les conflits au Myanmar, au Soudan ou en Afghanistan, qui ont entraîné un programme très chargé pour le Conseil de sécurité.



Selon elle, la force du Conseil de sécurité est qu'il apporte une variété de perspectives et que les membres tentent de parvenir à un consensus à travers des points de vue qu'ils partagent et à travers leurs différences.

Interrogée sur le rôle des membres non permanents (E10), en particulier du Vietnam, dans la résolution des problèmes, la diplomate britannique a déclaré que le conseil comptait sur les E10 en tant que membres à part entière du Conseil de sécurité. La division du travail et le fardeau des responsabilités tombent de manière très égale dans l'E10, a-t-elle déclaré.



Barbara Woodward a déclaré qu'elle a hautement le Vietnam, car le pays a travaillé sur des questions importantes, mais souvent sous-jacentes, en examinant le rôle des femmes dans le travail de paix et de sécurité, en protégeant les civils menacés par un conflit ou en prenant des mesures contre les mines. Elle a ajouté que toutes ces questions font partie intégrante de la paix et de la sécurité mondiales, elles constituent donc une contribution vraiment précieuse du Vietnam en tant que membre de l'E10.



L'ambassadrice a poursuivi en disant que ce fut un plaisir et un privilège de travailler avec le Vietnam au Conseil de sécurité, ajoutant que la très bonne nouvelle est que le Vietnam continuera à travailler sur ces questions importantes à l'Assemblée générale et dans les nombreux Commissions de l’ONU. - VNA