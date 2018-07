La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.

Hanoi, 19 juillet (VNA) - Le Vietnam applaudit le sommet entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump à Helsinki, en Finlande, le 16 juillet, a annoncé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.S'exprimant lors d'une conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères à Hanoi le 19 juillet, la porte-parole Le Thi Thu Hang a déclaré que le Vietnam espère que les relations entre la Russie et les Etats-Unis se développeront de manière stable, contribuant activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans le monde. -VNA