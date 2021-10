Des Casques bleus à Abiyé. Photo : AFP/VNA



New York (VNA) – L’ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d’affaires a.i du Vietnam auprès des Nations Unies, a appelé les gouvernements du Soudan et du Soudan du Sud à profiter de la dynamique positive des relations entre les deux pays pour résoudre rapidement la question liée à Abiyé par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies.



Lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation à Abiyé le 27 octobre, Pham Hai Anh a fait part de ses préoccupations concernant les défis et les difficultés liés à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA), soulignant l'importance d'assurer la sécurité et la sûreté du personnel de la Force. Il a appelé les gouvernements des pays concernés à coopérer et à créer les conditions permettant à la FISNUA de s'acquitter efficacement de ses tâches.



Pham Hai Anh a déclaré apprécier les efforts des Nations Unies, de la FISNUA, de pays, organisations régionales et partenaires internationaux pour aider le Soudan et le Soudan du Sud à résoudre la question liée à Abiyé et les défis liés à la FISNUA. Il a exprimé son soutien à la prolongation du mandat de la FISNUA selon une recommandation du Secrétaire général des Nations Unies.



Lors de cette réunion, le Conseil de sécurité a adopté une déclaration présidentielle sur le Soudan du Sud, qui propose au Secrétaire général des Nations Unies de créer une unité dans le cadre de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) pour soutenir le processus d'organisation d'élections au Soudan du Sud dans les temps à venir, sur la base d’une recommandation du Secrétaire général des Nations Unies.-VNA