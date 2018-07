Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la rencontre.



Hanoï, 12 juillet (VNA) – Le Vietnam continue à encourager et à attirer de plus en plus d'experts, de scientifiques et d'entreprises nationales et internationales pour accompagner le pays dans la révolution industrielle 4.0, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.Le Premier ministre a fait cette déclaration, lors d’une réception jeudi à Hanoi avec des experts, des scientifiques et des représentants d'organisations et d'entreprises participant au Sommet Industrie 4.0 et à l'Expo 2018 qui ont lieu à Hanoi les 12 et 13 juillet.Les invités ont salué le rôle joué par le gouvernement vietnamien dans l'élaboration et le développement de la technologie au sein de la quatrième révolution industrielle.Ils ont exprimé l'espoir que le Premier ministre et le gouvernement donneront des politiques opportunes et appropriées pour faciliter une avancée dans le domaine de l'intelligence artificielle et ont suggéré que le gouvernement crée un large consensus parmi la société, créant ainsi des "opportunités numériques" pour que les entreprises et les populations puissent s'engager plus profondément dans les pratiques de l'industrie 4.0.Les représentants des entreprises ont proposé que le gouvernement aide à améliorer la qualité des ressources humaines, en particulier le personnel de haute qualité dans les technologies de l'information.En outre, le gouvernement devrait élaborer des politiques spéciales pour les entreprises de TI, tout en continuant à réduire les procédures administratives, créant ainsi des conditions favorables pour les entreprises à lancer de nouvelles technologies.Soulignant l'importance du Sommet Industrie 4.0 et de l'Expo 2018, le Premier ministre a exprimé son espoir que les délégations donneront des réponses à la question comment faire pour que le Vietnam puisse réussir dans la quatrième révolution industrielle et clarifier certains concepts liés à l'industrie 4.0.Les participants devraient contribuer à l’élaboration de politiques et de solutions pour que le Vietnam rattrape activement la révolution, a-t-il dit.Le Premier ministre a déclaré que le Vietnam s'intègre de plus en plus dans l'économie mondiale avec 16 accords de libre-échange de nouvelle génération, avec une économie de plus en plus ouverte et une croissance élevée du PIB. Le pays a été fortement affecté par les fluctuations économiques mondiales, y compris celles relatives à l'industrie 4.0 et à l'intelligence artificielle.Le Vietnam a formé un écosystème fort pour la rénovation, a-t-il dit, estimant qu'il est important de continuer à élaborer et à compléter ses politiques et son cadre juridique. Cela permettra une expansion plus rapide de l'industrie 4.0, ainsi que la plus grande révolution scientifique et technologique, a-t-il noté.Le Premier ministre a souligné qu'actuellement, le système juridique du Vietnam était conforme au droit international, y compris dans les domaines sensibles des télécommunications, de la banque et de l'assurance.Le Vietnam a bondi de 12 rangs sur le Global Innovation Index pour 2017 et deux pour 2018, a souligné le chef du gouvernement, mais il a également reconnu que le Vietnam est encore faible dans l’organisation de la mise en œuvre, exigeant des mesures plus drastiques pour accélérer la mise en application des TI.Il a affirmé que l'industrie 4.0 apporte à la fois des opportunités et des défis pour chaque pays, entreprise et individu, et qu'ils devraient mieux comprendre cette question pour appliquer plus de progrès scientifiques. -VNA