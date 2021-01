Un casque bleu de la MINUSMA dans la ville de Gao, au Mali. Photo: AFP/VNA

New York (VNA) – Le Vietnam a appelé à une approche cohérente et intégrée englobant les défis sécuritaires, humanitaires, sociaux et de développement au Mali.

Lors d’une réunion virtuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le 13 janvier, Pham Hai Anh, chargé d’affaires p.i du Vietnam auprès de l'ONU, a déclaré apprécier les efforts et progrès obtenus par les parties au Mali dans le processus de transition, avant de les appeler à continuer à mener ce processus, conformément aux proposition du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali, Mahamat Saleh Annadif.

Le diplomate vietnamien s’est aussi dit préoccupé par la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire au Mali, dénonçant les attaques contre les civils. Il a exhorté les parties concernées à se conformer strictement au droit international humanitaire et à ne pas entraver les activités humanitaires.

Il a également déclaré apprécier les efforts de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (ECOWAS) et de l’Union africaine (UA) dans la promotion du processus de transition et de stabilisation au Mali et les opérations antiterroristes de la Force conjointe du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad).

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali a fait part, lors de la réunion du Conseil de sécurité, d’un certain optimisme quant à l’évolution de la transition de 18 mois au Mali.

Mahamat Saleh Annadif a tout de même prévenu que « le succès dépendra des réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives », avec, à la clef, des élections inclusives et crédibles en mars 2022, et des résultats acceptés par la majorité des Maliennes et des Maliens. Avec les 15 membres du Conseil, il a insisté sur la bonne mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, signé à Alger en 2015. -VNA