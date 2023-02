L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA

New York (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, s'est dit préoccupé, lors de la 11e session de l’Assemblée générale de l’ONU tenue le 23 février à New York, par la situation de conflit en Ukraine durant la dernière année.

Il s’est également dit inquiet des récentes évolutions, des conséquences du conflit, d'énormes pertes de personnes, de biens et des infrastructures ainsi que des impacts négatifs sur la région, le monde et des efforts conjoints pour promouvoir la coopération internationale et répondre aux défis mondiaux.

Face à cette situation, le diplomate vietnamien a souligné la nécessité de respecter le droit international et la Charte de l’ONU, en particulier les principes de base les plus importants que sont le respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, le non-recours à la force et la menace de recourir à la force.

L’ambassadeur Dang Hoang Giang a appelé de toute urgence toutes les parties à mettre fin aux hostilités, à éviter les actions visant à aggraver les tensions, à reprendre les dialogues et les négociations pour trouver une solution pacifique globale, satisfaisante et à long terme pour les désaccords sur la base de la conformité et du respect du droit international et de la Charte de l’ONU, en tenant compte les intérêts légitimes et les préoccupations des parties concernées, pour la paix et la stabilité de la région et du monde.

Selon l’ambassadeur, la communauté internationale doit renforcer la protection de la sécurité et de la sûreté des habitants, assurer les besoins urgents des personnes touchées par la guerre, protéger et entretenir les installations civiles, les infrastructures essentielles à la vie de la population.

Le Vietnam appelle l’ONU, d’autres pays, les organisations et les partenaires internationaux à continuer de redoubler leurs efforts pour aider les personnes touchées par les conflits et soutenir le rôle et les efforts de l’ONU et de son secrétaire général dans la recherche de solutions.

Le Vietnam a affirmé sa volonté de contribuer, dans ses capacités, aux efforts diplomatiques, à la reconstruction, au relèvement et aux secours en Ukraine.

Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré que le conflit avait causé l'instabilité régionale, augmenté les tensions et la division mondiale, réduit aussi les ressources consacrées au règlement des crises et des problèmes mondiaux urgents.

Il a appelé toutes les parties à coopérer pour trouver une solution de paix substantielle et durable basée sur la Charte de l’ONU et le droit international. -VNA