New York (VNA) - L'ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d'affaires par intérim du Vietnam auprès des Nations Unies, a appelé les parties concernées au Soudan du Sud à mettre en œuvre pleinement l’Accord de paix, favorisant ainsi les élections en 2023 dans ce pays.

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité, tenue le 15 décembre, au nom de l’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unis et président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2206 (2015) concernant le Soudan du Sud, Pham Hai Anh a informé des activités de ce comité en 2021. Selon lui, le Comité 2206 s’est réuni à cinq reprises et a effectué des visites de terrain au Soudan du Sud pour évaluer la mise en œuvre de l’Accord de paix et l’application des critères pour le réexamen de l'embargo sur les armes, conformément à la résolution 2577 du Conseil de sécurité.

Il a remercié le soutien et la participation des membres du Comité, du Soudan du Sud, d’autres pays concernés et le secrétariat des Nations Unies pendant son mandat présidentiel.

Il a suggéré au gouvernement du Soudan du Sud de favoriser la protection des civils et d’améliorer les moyens de subsistance de la population avant d’appeler la communauté internationale à accroître l'aide humanitaire au Soudan du Sud.

Concernant la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), l’ambassadeur Pham Hai Anh a affirmé que le Vietnam continuerait son soutien et ses contributions à ses activités et la promotion de la participation des femmes à la mission. -VNA