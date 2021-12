Des manifestants palestiniens affrontent la police israélienne à Jérusalem le 10 mai 2021. Photo : AFP/VNA

New York (VNA) - Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu le 30 novembre une réunion périodique sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

Prenant la parole lors de la réunion, l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU s'est déclaré préoccupé par l'augmentation continue de la violence, en particulier en Cisjordanie. L'ambassadeur du Vietnam a réitéré que l'expansion continue des colonies israéliennes en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, est une violation du droit international et des résolutions pertinentes de l'ONU. Ainsi, il a appelé Israël à mettre fin aux activités entravant l'application d'une solution juste et durable à ce conflit.

Le Vietnam salue la récente déclaration et les efforts du Quatuor, composé de l'Union européenne, de la Fédération de Russie, des États-Unis et de l'Organisation des Nations Unies et Comité de liaison ad hoc (AHLC) pour la coordination de l'assistance internationale aux Palestiniens, visant à promouvoir la solution à deux États et à soutenir l'Autorité palestinienne dans sa situation financière difficile actuelle.

Le Vietnam encourage également les échanges entre les parties concernées pour créer un environnement favorable au dialogue et aux négociations.

Dans le domaine humanitaire, le diplomate du Vietnam a appelé les parties concernées à créer des conditions favorables aux efforts humanitaires et de reconstruction à Gaza, et soutenu la recherche de solutions globales et à long terme à ce problème. -VNA