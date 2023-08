Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en septembre 2015 par 193 pays aux Nations Unies constituent un plan d’action pour la paix, l’humanité, la planète et la prospérité, nécessitant la mise en oeuvre de partenariats multi-acteurs. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le ministère du Plan et de l’Investissement (MPI), l’ONU au Vietnam et l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) ont co-organisé une conférence à Hanoi le 25 août pour annoncer l’Examen national volontaire (VNR) du Vietnam sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) et un dialogue politique en vue du Sommet des ODD de 2023.



L’événement faisait partie des activités de préparation du Sommet des ODD prévu les 18 et 19 septembre, visant à promouvoir les engagements internationaux visant à accélérer la mise en œuvre des ODD.



Les participants qui sont des représentants de ministères, de secteurs, d’agences centrales, de localités, de l’Assemblée nationale, d’organisations sociopolitiques, de organes diplomatiques étrangers au Vietnam, de partenaires de développement et d’entreprises, ont donné des idées et défini des priorités politiques et des domaines d’investissement pour aider le Vietnam à renforcer ses engagements nationaux à la transformation des ODD.



Le VNR montre les progrès de la mise en œuvre des ODD au Vietnam, ainsi que les difficultés et défis auxquels le pays est confronté, ainsi que les priorités politiques pour accélérer les progrès. Il joue un rôle important en fournissant des informations au dialogue sur les politiques prioritaires et le processus de transformation des ODD, qui seront déclinés en engagements, initiatives et actions nationales pour accélérer la mise en œuvre des ODD.



Le Dr Lê Viet Anh, chef du Département des sciences, de l’éducation, des ressources naturelles et de l’environnement du MPI, a hautement apprécié les contributions positives et l’engagement des agences concernées lors de la construction du VNR, en particulier le soutien technique de la GIZ et de l’ONU au Vietnam.



Le responsable a affirmé que le Vietnam s’engage à continuer d’accélérer la mise en œuvre globale des ODD à travers des stratégies, des planifications, des plans et des politiques aux niveaux national, sectoriel et local.



Parallèlement, le Vietnam définira les domaines majeurs et prioritaires dans la mise en œuvre des ODD, a-t-il fait savoir, estimant que les dialogues politiques sont le point de départ pour que toutes les parties s’unissent pour accélérer et transformer les objectifs et les achever d’ici 2030.



Pour sa part, la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis, a souligné que les crises continues dans le monde ont ralenti la mise en œuvre des ODD.



Elle a cité un rapport spécial du secrétaire général de l’ONU António Guterres montrant que seulement 12% des cibles mesurables spécifiques aux ODD sont en bonne voie.



Le Vietnam ne fait pas exception, a-t-elle déclaré. Le rapport VNR montre que le Vietnam a fait des progrès significatifs sur divers objectifs, mais qu’une mise en œuvre et des investissements accrus sont encore nécessaires pour remettre tous les ODD sur la bonne voie et les atteindre tous d’ici 2030, a-t-elle déclaré.



Elle a déclaré que le dialogue vise à partager de nouvelles idées et recommandations pour renforcer les engagements nationaux du Vietnam en faveur de la transformation des ODD, ce qui aidera à concevoir des feuilles de route spécifiques permettant au gouvernement vietnamien et aux agences compétentes de progresser dans la mise en œuvre des ODD.



Simon Kreye, chargé d’affaires de l’Allemagne au Vietnam, a déclaré que l’événement était une opportunité de promouvoir les efforts conjoints des organisations internationales partageant un objectif commun : aider le gouvernement vietnamien à atteindre tous les ODD d’ici 2030.



Il a déclaré que le programme de réforme macroéconomique/croissance verte de la GIZ continuera à soutenir le MPI dans la gestion efficace des ressources publiques et privées pour investir dans une croissance verte et inclusive, apportant ainsi une contribution importante à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 du Vietnam. – VNA