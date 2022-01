L'ambassadeur du Vietnam remet à deux écoles dans la ville de Gorge chacune 20.000 masques médicaux.Photo : VNA

Pretoria (VNA)- Une délégation de l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud conduite par l'ambassadeur Hoang Van Loi a effectué une visite de travail dans la région de Route des Jardins et la ville de George dans la province du Cap-Occidental.

Cette tournée organisée par le ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération (DIRCO en abréviation anglaise) s'inscrivait dans le cadre du programme de travail « Diplomatie publique » orientant des localités et communautés défavorisées. Cette année, ce ministère a invité l'ambassadeur vietnamien et l'ambassadeur sud-coréen à se joindre à la délégation de DIRCO dirigée par le vice-ministre Alvin Botes.

Lors de la rencontre avec le maire de la région de Route des Jardins, Memory Booysen et les conseillers en charge de la planification et du développement économique, de la stratégie de développement régional et chef de bureau du conseil régional, l'ambassadeur Hoang Van Loi a exploré les opportunités d'investissement, les expériences en matière de développement socio-économique et tourisme dans 7 communes de cette région.

Le diplomate vietnamien a souligné les bonnes relations politiques bilatérales et les potentiels et atouts de chaque pays, qui permettront de promouvoir les relations économiques, commerciales, d'investissement et touristiques entre les deux pays dans un avenir proche.

L’an dernier, malgré l'épidémie de COVID-19, le chiffre d'affaires commercial des deux pays a été estimé à près de 1,4 milliard de dollars. Actuellement, les deux parties préparent activement la 5e session du Forum de partenariat intergouvernemental Vietnam-Afrique du Sud.

A cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam a remis à deux écoles dans la ville de George chacune 20.000 masques médicaux.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Alvin Botes, a dit que les cadeaux de l'ambassade du Vietnam étaient significatifs pour la prévention de l'épidémie de COVID-19.

Le vice-ministre Alvin Botes a réitéré les propos de feu le président Nelson Mandela selon lesquels le Vietnam est "un ami fiable du peuple sud-africain" et que le renforcement des relations bilatérales entre le Vietnam et l'Afrique du Sud dans tous les domaines est une politique cohérente du gouvernement sud-africain ainsi que de la mission de DIRCO pour réaliser les directives du leader du peuple sud-africain. -VNA