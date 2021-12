Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et son homologue japonais Kishida Fumio. Photo de VNA

Hanoï (VNA) - Avec sa politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation, le Vietnam affirme son rôle et sa position croissants dans la région et dans le monde.



C’est ce qu’a constaté Alfredo Femat Bañuelos, président de la Commission des relations extérieures de la Chambre des députés du Mexique, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA). Son affirmation est l’une des nombreuses opinions d’amis étrangers qui apprécient hautement les contributions du Vietnam à la résolution des problèmes régionaux et internationaux.

En septembre 2021, le président Nguyen Xuan Phuc a fait des propositions concrètes sur des questions mondiales importantes lors de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la COP26 au Royaume-Uni et s'est engagé à atteindre l’objectif zéro émission nette d'ici 2050.



Selon la spécialiste Valeria Vershinina du Centre ASEAN de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou, le Vietnam est un membre expérimenté et responsable de la communauté internationale, capable de proposer et de mettre en œuvre diverses initiatives pour relever des défis et menaces mondiaux, ainsi que d'offrir des solutions tenant compte des intérêts des parties.

En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021, le Vietnam a activement participé et contribué au travail commun du Conseil de sécurité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a apprécié les contributions du Vietnam à la paix et à la stabilité dans la région.



Le docteur Takashi Hosoda à l'université Charles de Prague a estimé que le Vietnam avait réussi à maintenir un équilibre stratégique dans les relations internationales, en élargissant la coopération avec des pays dans la région (ASEAN, Inde, Japon, Australie), les grands pays (Chine, Etats-Unis, Russie), les membres de l'Union européenne et plusieurs autres pays.