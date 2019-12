Hanoi (VNA) - Les agences de représentation vietnamiennes au Cambodge suivent de près la relocalisation des Cambodgiens d’origine vietnamienne dans la région du Tonlé Sap au Cambodge et ont pris des mesures en temps utile pour aider les personnes qui doivent être relocalisées, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

Des Cambodgiens d’origine vietnamiens déshérités vivent au bord d’une rivière dans la province de Kampong Chhnang. Photo : VNA

Lors de la conférence de presse tenue le 5 décembre par le ministère des Affaires étrangères, la diplomate a affirmé que le Vietnam comprend la politique du Cambodge en matière de développement social et économique durable, y compris la relocalisation des résidents dans la région du Tonle Sap dans la province de Kampong Chhnang.La porte-parole a ajouté que les agences de représentation vietnamiennes au Cambodge ont demandé aux Cambodgiens d’orginine vietnamienne de respecter la loi et les réglementations du pays de résidence.Interrogée sur l’opinion selon laquelle l’achat de terres par des Cambodgiens d’origine vietnamienne délocalisés du Tonlé Sap menace la sécurité et la souveraineté du Cambodge, la porte-parole a affirmé que ces arguments sont sans fondement. – VNA