L’ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d'affaires par intérim du Vietnam auprès de l'ONU. Photo: VNA

New York (VNA) - Le Vietnam a demandé à l’ONU et à toutes les parties concernées de soutenir les efforts palestiniens en vue d’organiser des élections libres et équitables.

Lors de la réunion virtuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le 26 janvier, l’ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d'affaires par intérim du Vietnam auprès de l'ONU, a déclaré soutenir toute initiative susceptible de parvenir à une solution juste et durable aux questions des Palestiniens.

L’ambassadeur vietnamien a ensuite dénoncé l’expansion récente des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie, la considérant comme une violation grave du droit international et un acte empêchant le processus de paix dans cette région.

Il a réitéré son appel en faveur de la fourniture continue d’aide humanitaire indispensable au peuple palestinien et a demandé de soutenir les unités des Nations Unies et les organisations internationales pour qu’elles puissent assurer la continuité de leurs programmes vitaux et leur contribution à la stabilité régionale.

Le Vietnam soutient fermement la solution des deux États avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien, conformément au droit international et aux résolutions de l'ONU, a déclaré Pham Hai Anh.

De son côté, le nouvel envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a salué la décision du Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, d’organiser des élections présidentielle et législatives cette année, estimant que cela permettrait de progresser vers l’unité entre Palestiniens.

S’agissant de la pandémie de Covid-19, M. Wennesland a noté que l’ONU et ses partenaires continuaient d’appuyer les efforts du Gouvernement palestinien pour contrôler la pandémie et se préparer à recevoir et éventuellement administrer des vaccins. Il a appelé l’Israël à soutenir ces efforts palestiniens.

Par ailleurs, l’envoyé de l’ONU s’est dit préoccupé par la poursuite de projets de construction de logements dans les colonies israéliennes de Cisjordanie avant d’exhorter le gouvernement israélien à cesser toute activité de colonisation dans les territoires occupés. -VNA