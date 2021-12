Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La ministre-conseillère Nguyen Phuong Tra, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a affirmé la position inchangée du Vietnam sur le statut du plateau du Golan, lors d'une réunion consultative du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) le 8 décembre.

La représentante vietnamienne a fait part de sa préoccupation face à la situation sécuritaire vulnérable et aux risques d'escalade des tensions au milieu des violations de l'Accord sur le désengagement des forces.

Le Vietnam a appelé les parties prenantes à faire preuve de retenue et à respecter la Charte des Nations Unies, les résolution du Conseil de sécurité et les accords pertinents afin d'assurer la paix et la stabilité sur le plateau du Golan en particulier et dans la région en général. - VNA