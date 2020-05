Hanoi (VNA) - Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), l'Assemblée nationale, le président, le gouvernement et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ont envoyé le 13 mai un message de condoléances à leurs homologues laotiens pour le décès récent de l'ancien Premier ministre Sisavath Keobounphanh.

Photo : VNA

Le général Sisavath Keobounphanh est décédé le 12 mai à l'âge de 92 ans.



Il a été membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) du 1er au 8e mandat, secrétaire du Comité central du PPRL pour les 3e et 4e mandats, et membre du Bureau politique pendant les 4e, 6e, 7e et 8e mandats.



Il a également été ministre de l'Agriculture et des Forêts et ministre de l'Intérieur avant d'occuper le poste de vice-président du Laos de 1996 à 1998 et de Premier ministre laotien de 1998 à 2001. Il a également été ancien président du Comité central du Front lao pour la construction nationale (FLCN).

Le message de condoléances écrivait que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens appréciaient grandement les contributions importantes du général Sisavath Keobounphanh dans l’œuvre de la lutte pour l’indépendance nationale du peuple lao d’hier ainsi que dans l’œuvre de réforme, de protection, de construction et de développement national d’aujourd’hui.

Sa mort a été une perte énorme pour le Parti, l'État et le peuple du Laos, et sa famille, a écrit le message, ajoutant que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont perdu un ami proche et un camarade qui ont contribué de manière très importante à l'établissement, au renforcement et au développement de grande amitié, solidarité particulière et coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pensaient que leurs homologues laotiens surmonteraient bientôt cette grande perte et continueraient de s'efforcer de bâtir un Laos plus prospère.

Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a envoyé ses condoléances au ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumxay Kommasith.

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man, a présenté un message de condoléances au président du Comité central du FLCN, Saysomphone Phomvihane.

Le président de la commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Hoang Binh Quan, et le ministre - président du bureau du gouvernement, Mai Tien Dung, ont également envoyé des messages de condoléances au président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL Sounthone Xayachack, et au ministre - président du Bureau du gouvernement lao Phet Phomphiphak, respectivement.-VNA.