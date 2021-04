Hanoi (VNA) – Les plus hauts dirigeants vietnamiens sont peinés du décès de Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg, époux de la reine Elizabeth II du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Les Britanniques se sont déplacés vers Buckghim pour se recueillir et déposer des fleurs en mémoire du prince Philip, le 9 avril. Photo : Xinhua/VNA

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont présenté samedi 10 avril leurs condoléances respectivement à Sa Majesté la reine Elizabeth II et au Premier ministre Boris Johnson.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères a envoyé un message de condoléances au premier secrétaire d’État et secrétaire d’État aux Affaires étrangères Dominic Raab.

En tant que prince consort, le duc d’Édimbourg a soutenu avec talent la Reine dans ses fonctions de souveraine pendant plus de 60 ans. Il était connu pour son dévouement à des causes caritatives en tant que parrain de quelque 800 organisations, en particulier celles axées sur l’environnement, l’industrie, le sport et l’éducation. – VNA