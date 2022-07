Le commandant José Ramón Balaguer Cabrera. Photo d’archives : VNA

Hanoi (VNA) - Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a envoyé un message de condoléances au Comité central du Parti communiste cubain (PCC) suite au décès du commandant José Ramón Balaguer Cabrera, l’un de ses fondateurs.

José Ramón Balaguer Cabrera, qui est décédé le 15 juillet à l’âge de 90 ans, avait occupé plusieurs postes militaires et de direction au sein du PCC et a été membre du Bureau politique, secrétaire et chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCC.

Il était un membre important de la plus ancienne génération de dirigeants de Cuba, qui a joué un rôle important dans la révolution du pays. Selon un communiqué de presse diffusé par la télévision cubaine, à sa mort, il a laissé en héritage un exemple de dévouement, de responsabilité et de loyauté. – VNA